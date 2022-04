Trata-se de Carlos Eduardo Silva, de 23 anos. O corpo dele foi encontrada na Estrada Keller na tarde deste domingo (24).

A vítima apresentava uma perfuração no crânio, estava com pés e mãos amarrados e os autores teriam ainda tentado atear fogo no corpo.

Carlos Eduardo não tinha antecedentes criminais e, recentemente, teria registrado um boletim de ocorrência após sofrer ameaça.