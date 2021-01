Idosa de 104 anos foi a primeira a ser vacinada no Asilo São Vicente de Paulo

Aplaudindo a todos e a si própria e com bom humor contagiante. Foi assim que a Arminda de Oliveira Pereira, de 104 anos de idade, recebeu a vacina contra a Covid-19, na manhã desta quarta-feira, 20, aplicada pela prefeita de Mandaguari, Enfª Ivonéia Furtado. Moradores do asilo estão no grupo prioritário para a vacinação, juntamente com os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente de combate ao novo Coronavírus.

“Momentos como esse é que nos leva a acreditar cada vez mais e termos esperança para o fim desta pandemia”, afirmou a prefeita. O vice-prefeito, Jorge do Alambique, a secretária de saúde, Viviane Cazetta de Lima Vieira e o vereador Danilo Camilo, também estiveram presentes.

Também foram vacinados naquele momento, João Cassamani, de 76 anos e Gonçalina Américo Dionísio, de 82 anos.