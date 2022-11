Idosa morre em acidente no contorno de Marialva

No início da noite deste sábado, (5), no km 192 da BR 376, contorno de Marialva, ocorreu um acidente com óbito.

Uma colisão frontal entre um veículo Hyundai HB20 e um veículo Peugeot 207, ambos com placas de Marialva.

O condutor do Peugeot, um homem de 33 anos, seguia sentido Sarandi quando perdeu o controle da direção, transpôs o canteiro central e colidiu frontalmente com o HB20, que seguia sentido Mandaguari.

Dentro do Peugeot haviam três senhoras. Condutora com 60 anos, e duas passageiras com 62 e 72 anos.

A senhora que estava no banco traseiro (72), não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já as que ocupavam os bancos dianteiros, sofreram ferimentos, porém, foram encaminhadas conscientes para o hospital Metropolitano em Sarandi.

O condutor do Peugeot, após a colisão, ficou consciente, porém imobilizado no veículo, sendo necessário o trabalho de desencarceramento para sua retirada e encaminhamento ao hospital Universitário de Maringá.

Uma das faixas da rodovia no sentido Mandaguari, foi interditada para os trabalhos de resgate e perícia.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito para apurar as causas e após, o encaminhará à autoridade policial.

Fonte PRF