Igreja é visitada por ladrão em Mandaguari

27/02/2022 10:00 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: ZACARIAS DE VASCONCELOS, CENTRO, MANDAGUARI REPRESENTANTE LEGAL: ADULTO FEMININO 47 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 2 CONTROLE REMOTO UM DE PROJETOR, OUTRO DE SOM, 2 FIO DE COBRE DUAS EXTEÇÕES DE 15M CADA, 1 TELEVISOR LG, 32´´, COR PRETA

Conforme a PM, a equipe foi acionada para comparecer no endereço supracitado pois ocorrera um furto. No local se apresentou como sendo a pastora da igreja relatando que na data de 26/02/22, estava tendo um dia de orações e apareceu na igreja uma pessoa pedindo dinheiro e observando o local todo e que o mesmo ficou no local por um bom tempo e andou pelo terreno da igreja e depois foi embora.

A vitima disse que não sabe se foi essa pessoa que fez o furto, porém queria deixar o episódio relatado no boletim.

Relatou ainda que deixou a igreja às 20 horas e, que ao retornar no domingo às 8 horas a igreja estava com um de seus vidros quebrados, e ao verificar as mobílias foi dado falta de alguns objetos que foram furtados.

A equipe realizou patrulhamento pelo bairro e pelo local que o suspeito disse morar, mas nada foi localizado.