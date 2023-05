II Festival da cachaça é realizado em Jandaia do Sul

Jandaia do Sul, que recentemente ganhou o título de Capital Paranaense da Cachaça, realizou neste final de semana, dias 19, 20 e 21 de agosto, o segundo festival da cachaça. O evento atraiu produtores de cachaça de todo o Brasil, que apresentaram as suas premiadas bebidas.

Na abertura do festival, o secretário da Agricultura Norberto Ortigara, juntamente com o prefeito Lauro Junior e outros prefeitos da região, participaram da cerimônia de abertura e visitaram o pavilhão com dezenas de produtores.

A cidade é sede de uma das maiores fábricas de cachaça do país, a Missiato S.A, e também é a casa de dois grandes mestres da produção da bebida: Sr. Natanael, que produz a Cachaça Companheira, e Sr. Moretti, que produz a Cachaça Estancia Moretti, ambas premiadas internacionalmente.

O festival também contou com dois grandes shows, na abertura com a Banda Herança e o encerramento com a dupla Fernando e Sorocaba, com o show “Isso é churrasco”.

O evento foi um grande sucesso e um momento de celebração da cultura e tradição da cachaça brasileira.