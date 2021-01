Índice de infestação do mosquito da dengue é preocupante em alguns bairros de Mandaguari

De acordo com o primeiro Levantamento rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2021, divulgado esta semana pelo setor de Vigilância Sanitária e Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Município, alguns bairros apresentaram número bem acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%, afetando índice geral do município, que hoje é de 3,03%.

Entre os bairros com índice que preocupa as autoridades de saúde, destaca-se o Jardim Esplanada, com 10,95%, seguido da região dos Cinco Conjuntos, com o índice de 3,42%. Nos demais bairros os índices oscilam entre 1,02% e 3,41%.

Segundo o setor de Vigilância em Saúde do Município, nos próximos dias, uma campanha de conscientização começa a ser realizada nas regiões mais críticas, procurando orientar os moradores a manterem seus quintais limpos.

PREVENÇÃO

A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

Assessoria PMM.