Indivíduo é baleado em confronto com a PM em Jandaia

Um indivíduo foi socorrido pela equipe do SAMU de Jandaia do Sul por volta das 23h30 desta sexta-feira (14) depois de ser alvejado por disparos de arma de fogo durante troca de tiros com policiais militares. Ele foi levado ao Hospital da Providência em Apucarana.

O confronto ocorreu na Rua Josefinos, na Vila Rica.

Outro suspeito foi preso e o homem armado fugiu do local, que seria apontado como ponto de tráfico de drogas.

DESDOBRAMENTO TERMINOU EM MORTE NA CIDADE DE NOVO ITACOLOMI

Posteriormente, a polícia recebeu denúncias de que o terceiro suspeito estaria escondido na cidade de Novo Itacolomi. A equipe da ROTAM de Apucarana foi acionada e se deslocou para o local informado, onde encontrou o acusado escondido em um imóvel.

Segundo informações da ROTAM, ao tentar realizar a abordagem do suspeito, ele sacou uma arma e houve confronto. O homem acabou baleado e morreu no local.

Nenhum policial se feriu.