Indivíduo é contido por populares após furto de bicicleta em Mandaguari

A equipe foi solicitada para atendimento de furto qualificado de uma bicicleta na Rua Zacarias de Vasconcelos, sendo que ao chegar no local os policiais se depararam com diversos populares contendo o autor do delito, sendo este identificado, onde cerca de 10 a 15 pessoas o continham ao chão utilizando de força moderada para que este não empreendesse fuga.

No local a equipe fez contato com a vitima, onde este relatou que estava em seu local de trabalho quando viu com clareza a pessoa adentrando no quintal de seu ambiente de trabalho e tomando para si a referida bicicleta, a qual estava encostada em um muro.

A vitima relatou que ao ver o autor efetuando o furto de sua bicicleta saiu correndo em direção ao mesmo com a intenção de conte-lo, porém este se evadiu rapidamente, forçando a vitima a pedir ajuda a transeuntes que passavam pelo local, onde cerca de 250 metros depois alguns transeuntes o conteve e acionaram a Policia Militar.

No local a equipe deu voz de prisão ao indivíduo de 35 anos, pelo crime de furto qualificado, onde este fora conduzido a delegacia.

Em revista pessoal ao autor, foi constatado que o mesmo possuía algumas pequenas lesões possivelmente oriundas da queda da bicicleta ao ser contido por populares, porém nada de ilícito foi encontrado com o mesmo.

Questionado a vitima se viu algum transeunte agredindo o autor, este respondeu que não, porém viu grande aglomeração de pessoas ao redor do mesmo e não soube identificar ninguém.

Durante a prisão do autor, este se mostrou demasiadamente agitado, onde apresentou indicio de tentativa de fuga, onde em razão da segurança do mesmo, de terceiros, e da equipe, foi necessário o emprego de algemas no mesmo conforme sumula vinculante numero 11 do STF.

20/11/2020 20:30 FURTO SIMPLES (CONSUMADO) Local: AMAZONAS, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO FEMININO 37 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 BICICLETA CECI ROXA

Outro furto

Solicitante informa que deixou sua bicicleta Ceci cor roxa estacionada em um bicicletário na Avenida Amazonas, destrancada e foi trabalhar, dando falta dela ao final do serviço.

A vitima não desconfia de quem poderia ser o autor. Foi realizado patrulhamento nas imediações, porém nada foi localizado.