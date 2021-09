Indivíduo é preso após roubar celular em Mandaguari

Durante patrulhamento nas proximidades do pronto atendimento municipal, na noite de terça-feira (14), a equipe policial avistou uma pessoa correndo com uma luz de lanterna em movimento sendo então indo de encontro a este e abordado o mesmo e identificado o como “C”., e este de posse de um celular Motorola cor azul. Como este já é conhecido por diversas passagens foi indagado da procedência do aparelho uma vez que a foto no celular não era do mesmo sendo que então se desencontrou nas informações causando suspeitas do aparelho ser produto de algum ilícito, quando informado o mesmo que seria conduzido a delegacia o mesmo se evadiu em desabalada carreira pela Avenida das Industrias sentido jardim progresso e a equipe saiu atrás do mesmo.

Quando nas buscas a sala de operações informou a equipe sobre um roubo recém ocorrido próximo ao PAM onde a vítima foi abordada e teve seu aparelho celular Motorola roubado.

Foram intensificadas as buscas pelo autor no local e obtendo êxito na localização do mesmo em um terreno baldio, sendo que o mesmo estava dentro de uma baia escondido em meio ao feno.

Quando da nova abordagem, o indivíduo, de 20 anos, já passou a confessar o crime de roubo e recebeu voz de prisão no local.

A vítima relatou que havia acabado de sair do PAM e quando retornava para sua residência, foi abordado por um individuo o qual fez menção de estar armado e disse passa o celular e não fala nada. A vítima, diante da ameaça e temendo que o mesmo estivesse armado entregou o aparelho e o autor se evadiu. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a delegacia para os procedimentos cabíveis.