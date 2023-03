Indivíduo é preso após tentar furtar 7 ovos de páscoa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h03 desta quarta-feira (8) em um supermercado na Avenida Marechal Cândido Rondon.

Conforme a PM, os responsáveis pelo supermercado detiveram uma pessoa que tentava furtar sete ovos de páscoa da marca Ferrero Rocher, que custa R$ 89,90 a unidade. Foi verificado que o acusado possui diversos boletins de furto em seu desfavor.

Quando o segurança tentou detê-lo, ele reagiu e machucou o braço do segurança.

Vítima e autor foram encaminhados, para a Polícia Civil juntamente com os objetos da tentativa de furto.

Ainda conforme a PM, o autor escondeu os ovos de páscoa dentro de uma mochila preta, enquanto empurrava um carrinho de compras com outros objetos, com intuito de ludibriar os funcionários do mercado.