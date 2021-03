Indivíduo é preso com botijão de gás furtado

A equipe policial foi acionada via 190, informando que no local estava acontecendo a prática de um furto, que segundo as informações teria um indivíduo no interior da Creche Municipal João Batista e outro indivíduo do lado de fora, quando da chegada da equipe no local fora informado que um indivíduo havia saindo em uma bicicleta com um botijão de gás,

A equipe então saiu pela rua citada onde na rua foi localizado o autor em uma bicicleta de cor verde carregando o botijão de gás, fora encontrado um martelo com o autor G. No local do furto fora encontrado 01 corrente e 01 cadeado quebrado na casa onde fica 02 botijões de gás.

Diante dos fatos fora dado voz de prisão G, sendo o mesmo conduzido a delegacia de Mandaguari.