Indivíduo é preso em flagrante enquanto furtava peças metálicas de conjunto habitacional em construção

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (22).

Conforme a PM, o comandante da equipe recebeu ligação em seu telefone celular informando que no conjunto habitacional em construção, situado à rua Professor Roberto Rezende Chaves, indivíduos estariam danificando os imóveis a fim de furtar peças metálicas da tubulação de água e também fios de cobre.

Diante do informado, a equipe deslocou ao endereço e efetuou a 3 abordagem em alguns imóveis, onde já em uma das primeiras casas no início do conjunto, foi localizado o autor no interior de uma das casas, o qual foi surpreendido em flagrante quebrando a parede do banheiro, com o intuito de retirar a carcaça metálica de uma válvula de descarga instalada.

Consigo foram apreendidas as ferramentas e também cerca de 15 outros registros metálicos em metal amarelo “latão” pesando em torno de três a cinco quilos no total, os quais estavam acondicionados em um saco preto tipo de lixo no interior de uma mochila.

Questionado ao autor a respeito dos fatos, informou que iria vender os produtos a peso em ferro-velho.

Diante das circunstâncias foi preso e conduzido algemado em compartimento fechado da viatura, conforme súmula vinculante número 11 do STF até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos pertinentes ao caso.