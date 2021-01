Indivíduo informa nome falso para policiais e acaba preso

07/01/2021 10:30 RECUSA DE DADOS SOBRE A SUA ID (CONSUMADO) Local: AMAZONAS, CENTRO, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADULTO MASCULINO 21 ANOS VEICULO APREENDIDO: AUTOMOVEL DODGE AZUL

A equipe policial foi solicitada no endereço acima citado, onde um veiculo Dodge Dakota estaria estacionado em fila dupla.

No local, populares relataram que um indivíduo teria a abandonado após ela ter apresentado problemas mecânicos, não se importando em estacioná-la e tomando rumo ignorado a pé.

Diante do abandono do veículo em uma avenida de grande fluxo, causando transtornos ao trânsito, a equipe solicitou um guincho para remover a caminhonete ao pátio do pelotão. Enquanto o guincho era aguardado, chegou ao local um indivíduo apresentando-se como o proprietário do veículo, o qual ao ser questionado pelo seu nome, relatou chamar-se L.L.D. Durante a confecção da documentação de remoção do veículo, a equipe descobriu que o indivíduo havia omitido seu real nome.

Ao ser questionado pelo motivo de negar-se a indicar seu nome, ele não soube relatar o motivo, tendo sido encaminhado a delegacia.

O veículo foi guinchado ao pátio do pelotão pelo fato dele não apresentar condutor habilitado.