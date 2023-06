Indivíduo invade comércio, mas é flagrado antes de cometer o furto

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h28 da madrugada desta segunda-feira (26).

Um homem foi flagrado por um segurança já no interior de uma loja na Rua José Maria de Paula esquina com a Rua dos Patriotas.

Conforme a PM, a equipe recebeu a solicitação via COPOM informando que um indivíduo estaria adentrando um estabelecimento comercial no endereço acima descrito. Ao chegar no local a equipe constatou o fato e foi possível visualizar um masculino contido por populares. Foi possível identificar também uma chave mixa no miolo da fechadura da porta a qual o mesmo assumiu ser de sua propriedade, afirmando ainda que tem passado dificuldades financeiras e tentou o furto no local.

Diante dos fatos foi feito contato com o proprietário, o qual se fez presente no local e de primeiro momento não deu falta de nenhum objeto ou valores subtraídos, sendo então o autor encaminhado até a sede da 2ª CIA PM de Jandaia para identificação haja vista que o mesmo não possuía documentação e por ser natural do Estado de São Paulo não possui RG no Paraná sendo o mesmo devidamente identificado e lavrado termo circunstanciado pela situação, posteriormente liberado neste local.

A vítima foi orientada.