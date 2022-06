Indivíduos armados invadem residência e ameaçam morador por conta de dívida

Ocorrência registrada pela Polícia Militar no Jardim das Flores em Jandaia do Sul às 23h01 desta sexta-feira (24).

O solicitante relatou a PM que comprou um veículo Ford Fiesta na cor vermelha, ano 1998/99 de um indivíduo oriundo da cidade Cambira, e ficou devendo dinheiro da compra do carro, e que na data de hoje esse cidadão com mais outro ocupante, abriram a janela e adentraram a residência, o ameaçando com uma arma de fogo tipo pistola, dando até golpes na arma, querendo recebe o dinheiro devido e, na sequência, agrediram o solicitante com diversos socos e chutes, causando lesões leves na região da cabeça e face, e mediante ameaça tomaram seu aparelho celular da marca Motorola e a carteira com documentos pessoais da vítima se evadindo em um veículo Ford Fiesta na cor prata, modelo novo, tomando rumo ignorado.

O solicitante só soube informar que o autor é da cidade de Cambira. A equipe policial realizou patrulhamento, porém até o momento nenhum dos autores foi localizado.