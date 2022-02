Informativo Detran Mandaguari

A 81ª Ciretran de Mandaguari, através de seu Chefe Antonio Sergio Ferreira informa que estará fechada no dia 28/02 (segunda feira) e também dias 01 e 02 de março de 2022, (Terça e Quarta). O informativo se da através de circular Nº 001/22 – CORH/DG, assinado em 18/02/2022 pelço Diretor geral do Detran Paraná Wagner Mesquita de Oliveira.

A Ciretran de Mandaguari atende com horários agendados de segunda a sexta, a agenda pode ser acessada pelo Detran inteligente ou pela própria pagina do Detran Paraná ou pelo 0800-643-7373 de segunda a sexta das 8h as 20h.