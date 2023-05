Instituição que luta pela causa animal em Mandaguari tem apoio do deputado Tiago Amaral

A Associação de Proteção Ambiental e Animais Domésticos de Mandaguari (APAAD) acaba de conquistar o Título Estadual de Utilidade Pública. A concessão foi feita a partir do projeto de lei nº 170/2022, de autoria do deputado estadual Tiago Amaral (PSD), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná.

O projeto foi aprovado na CCJ e no plenário da Alep e se transformou na lei nº 21.427, sancionada pelo governador Ratinho Junior no dia 18 de Abril de 2023.

Segundo o diretor financeiro da Associação, Ivanilto Grigório, o título vem ao encontro do trabalho e das necessidades da instituição: “É um reconhecimento de que a APAAD presta serviços de relevância para a nossa comunidade de Mandaguari e, também, regionalmente. Traz uma notoriedade ao trabalho da instituição e para os voluntários que têm se empenhado nessa causa”, acredita.

Benefícios para a população

Fundada em 2014 e oficializada em 2017, a APAAD atua no resgate de animais abandonados ou que sejam vítimas de maus tratos. A Associação cuida e encaminha para adoção, entre outras atribuições. Além do cuidado e respeito com os animais, a APAAD ajuda a evitar acidentes de trânsito, ao recolher animais soltos nas vias. E, ainda, contribui com o combate a zoonoses, que são as doenças infecciosas transmitidas por animais, como raiva, leptospirose e sarna, entre outras.

O deputado Tiago Amaral justifica a proposição do título: “Todo o trabalho da APAAD é realizado por voluntários. São pessoas que doam tempo e recursos financeiros e trabalham com muito amor pela causa animal em Mandaguari. Temos que apoiar iniciativas como essa”.

Desde 2020, a associação conta com o Título de Utilidade Pública Municipal, proposto pelo vereador Eron Barbiero. Ele levou a demanda ao deputado Tiago Amaral, junto com os vereadores Daniel Gambá e Sebastião Alexandre, além do suplente de vereador Rivelino Polícia, do empresário Marcos Jovino e do ex-prefeito Ari Stroher.

Dep. Tiago Amaral.