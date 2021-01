Jandaia: Dano / Violência Doméstica

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 2h06 da madrugada deste sábado (30) na Rua João Batista Mortean.

A solicitante relatou a PM que seu ex-convivente, tomou o seu aparelho celular, Motorola Moto E7 Plus e arremessou na parede vindo a danificar a tela, ainda a agarrou pelo braço para impedir que deixasse sua residência.

Diante da vontade da vítima em representar criminalmente contra o autor, foi dada voz de prisão ao mesmo e as partes encaminhadas até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.