Jandaia do Sul decreta situação de emergência em decorrência da dengue

Com 3014 notificações e 2029 casos positivados Prefeito Decreta Estado de Emergência.

Foi homologado pelo Governo do Estado nesta quinta-feira, (14) o Decreto Municipal nº 9229 de 14 de março de 2024, redigido pelo Prefeito Lauro Junior, o qual declara Situação de Emergência nas áreas do município em face da ocorrência do grande número de casos de dengue na cidade.

A homologação confirma que o Decreto está de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, permitindo assim aos municípios apoio complementar nas ações de resposta junto a população afetada, dando mais agilidade na destinação de recursos do governo estadual e federal, evitando trâmites usuais, facilitando assim o processo para aquisição de insumos, medicamentos e outros em tempo oportuno.