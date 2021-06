Jandaia do Sul: Mulher é encontrada morta em residência

Uma mulher de 56 anos de idade foi encontrada morta no Conjunto Nova Jandaia na tarde desta quinta-feira (17).

O SAMU foi acionado e recebeu a informação que a mulher teria passado mal durante a noite e caído ao chão, mas que o socorro só foi chamado hoje pela irmã que morava com ela.

Polícia Militar, Civil e criminalística estiveram no local e as circunstâncias da morte é investigada.

Relato da Polícia Militar

Jandaia do Sul 14h40min – Natureza: Atendimento de local de morte – Endereço: Rua José de Souza Cavalcante

Após solicitação do SAMU esta equipe se fez presente no endereço supracitado, onde em contato com os socorristas fomos informados que a senhora identificada como ___, estaria em óbito no interior da residência, que a mesma apresentava uma pequena escoriação na região da cabeça, ainda que na residência morava sua irmã, a qual sofre de transtornos psicológicos, onde indagada, não sabia relatar o que havia acontecido, somente que sua irmã estaria caída no chão desde a data de ontem.

Diante dos fatos fora providenciado o devido isolamento do local e feito o acionamento da Polícia Civil e do IML, para que fossem tomadas as medidas pertinentes ao fato.