Jandaia do Sul quer rebaixamento da linha férrea

O prefeito Benedito José Pupio ( Ditão), esteve em Brasília nesta terça-feira (24), Juntamente com o Prefeito Eleito Lauro Júnior, e o chefe de Gabinete Bruno Olivatto, onde participou de reunião no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para tratar sobre a execução de obras que possam resolver os transtornos causados pela circulação de trens no perímetro urbano.

Ditão e Lauro Junior, tiveram um bate papo com a Deputada Federal Luísa Canziani (PTB), onde trataram assuntos relacionados a UFPR, linha férrea, e continuação da pista de caminhada até o Jardim das Flores.

Ditão e Lauro Junior participaram também de uma reunião com o diretor de Infraestrutura Ferroviária Marcelo Almeida, com o coordenador geral de obras ferroviárias Jean Carlo Trevizolo de Souza, e com o analista em infraestrutura de transportes Anderson Benedito Sass Murbac para tratar sobre a linha férrea, melhorias e até um possível rebaixamento da linha.

Na oportunidade conversaram também com o Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

Para o prefeito Ditão e Lauro Junior, a reunião foi bastante produtiva e a receptividade da Deputada Luísa Canziani demonstrou a boa vontade em somar esforços em prol do desenvolvimento de Jandaia do Sul.