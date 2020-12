Jandaia: Policiais localizam pé de maconha em quintal de residência

Na tarde de terça-feira (29) a Polícia Militar de Jandaia do Sul recebeu denúncia anônima informando que na Rua Salvador F. Garcia, Mutirão, havia plantado nos fundos de uma residência abandonada, uma planta com características semelhantes a “Canabbis Sativa”. A foi ao endereço mencionado onde pode identificar a referida planta com aproximadamente 1,90 de altura, porém a residência se encontra em estado de abandono e segundo moradores próximos, a residência está desocupada a aproximadamente dois meses.

Diante dos fatos a planta foi removida, apreendida e encaminhada até a Delegacia de Jandaia do Sul para providências cabíveis.