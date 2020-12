Jorge Hamessi recebe título de Cidadão Honorário de Mandaguari

Na última sessão ordinária da atual legislatura da Câmara de Mandaguari, ocorrida nesta segunda-feira (14), a Câmara entregou o Título de Cidadão Honorário ao senhor Jorge Moysés Hamessi Filho. Com 76 anos de idade, seo Jorge é referência no serviço público: Começou sua atuação como servidor há mais de 50 anos e ainda continua na ativa.

HISTÓRIA

O homenageado, que nasceu no estado de São Paulo e chegou a Mandaguari em 1945, tem, em seu currículo, muitas contribuições ao desenvolvimento de Mandaguari. Antes de se tornar servidor público, trabalhou como engraxate, em farmácia e na roça, sendo um grande conhecido na cidade.

Em 1970, foi nomeado professor municipal e, após um tempo de dedicação à Educação, assumiu o desafio de conduzir outras atividades. Foi designado para cuidar das regularizações de terrenos no município e, atualmente, atua no setor de Patrimônio. Foi vereador da cidade por quatro mandatos (de 1983 a 1996 e de 2001 a 2004), tendo sido presidente por quatro anos e vice por dois.

Esposo, pai, avô e bisavô, Hamessi Filho é um cristão bastante ativo, junto à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, tendo assumido várias funções de liderança ao longo de sua vida. O homenageado teve uma atuação importante, também, em prol do esporte: Jogou no Flamenguinho da Vila Vitória e no Esporte Clube Douradinho, onde atuou, também, como diretor.

“É uma honra voltar à Câmara, que é o lugar onde atuei por 18 anos, para receber este título. Sou grato pelo dom que recebi, pela minha trajetória e pela minha família. É uma felicidade imensa, que se completa aqui, hoje”, disse. “O meu desejo é o de que as pessoas busquem fazer o melhor e sejam, também, reconhecidas”, concluiu Hamessi Filho.

Por Fernando Damas, Correio de Noticias.