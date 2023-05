Jovem de 18 anos é preso com 23 porções de maconha em Jandaia do Sul

Na noite de sábado (27), durante a Operação Saturação realizada pelo 10º Batalhão da Polícia Militar, uma equipe da ROTAM visualizou dois homens em atitude suspeita na Rua Benedito José da Silva, na região da Vila Rica.

Um deles entregou um objeto a outro indivíduo que estava na via pública. Ao dar voz de abordagem, os homens não acataram e a equipe optou por acompanhá-los.

Durante a busca pessoal, foram encontradas com um deles, 23 porções de substância análoga à maconha, prontas para venda. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Jandaia do Sul, juntamente com a droga apreendida e o dinheiro, para as providências cabíveis.