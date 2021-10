Jovem é ferido com dois disparos de arma de fogo durante festa em Mandagua

Um adolescente, de 17 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (31) durante uma festa em uma chácara na Estrada Cambota.

Conforme a PM, a equipe foi informados via 190 que um homem de aparência jovem teria dado entrada no PAM com alguns ferimentos por disparo de arma de fogo na região da perna e costas.

No local foi realizado contato com a vítima de 17 anos, que relatou que estava em uma festa em uma chácara localizada na Estrada Cambota e que teria se envolvido em uma briga onde um indivíduo que apresentou uma arma de fogo possivelmente sendo uma pistola, veio a efetuar aproximadamente quatro disparos em sua direção onde dois disparos atingiram a região da bacia e região posterior do tórax. Relatou ainda, que na data de 29/10/2021 teria se envolvido em outra briga com alguns indivíduos de Jandaia do Sul e que no momento que estava caído no chão, um dos envolvidos da briga o indagou com as seguintes palavras “lembra de ontem quem o bravo agora”.

Segundo informações do médico plantonista a munição que atingiu a região da perna (na bacia) estava alojada no local e, na região posterior do tórax, teria sido transfixada. O médico ainda relatou que o paciente seria transferido para o Hospital Universitário de Maringá.

Os policiais realizaram contato com a namorada da vítima, que também acompanhou todo ocorrido e relata que não possui conhecimento de quem poderia ser o autor.