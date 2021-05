Jovem esfaqueado no jardim Boa Vista faleceu em Sarandi

Faleceu nesta sexta-feira, 30 de abril, no Hospital Metropolitano de Sarandi, Cleverson Henrique Ricardo, 25 anos. Ele foi encaminhado na noite de 11 de abril, quando foi vítima de vários golpes de faca. Cleverson morava no Jardim Boa Vista. A Polícia Civil continua investigando a tentativa de homicídio que virou homicídio. Este é 6º assassinato do ano em Mandaguari. O corpo será velado na Capela do Prever e o sepultamento será às 16 horas deste sábado, 01 de maio, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Foto: Rede Social da Família/ Rubens Silva.