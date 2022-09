Jovem fica ferido em colisão com trem em Jandaia do Sul

O acidente ocorreu no início da Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Cantinho da Costela.

O Fiat Palio de Cambira acabou sendo atingido pela composição da RUMO por volta da 1h da madrugada deste domingo (18). O jovem foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado ao Hospital Nossa de Fátima com ferimento em face.

A Policia Militar também prestou atendimento.

Conforme a PM, em consulta junto ao sistema SESP intranet investigação constatou-se que o veículo Fiat/Palio de Cambira não estava irregular, porém devido aos danos o mesmo necessitou ser removido por guincho e foi encaminhado do pátio da Polícia Militar até que o proprietário o retire posteriormente. Feito contato com o maquinista do trem, o mesmo foi identificado e orientado.