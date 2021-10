Jovem sofre atentado a tiros em bar na cidade de Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h55 deste sábado (16) no Jardim São Luiz.

A equipe policial recebeu a informação de que no local havia um cidadão baleado. No local, fora constatado um cidadão caído no chão, com dois transeuntes efetuando os primeiros socorros ao mesmo, sendo que este havia sido atingido por um disparo de arma de fogo.

A vítima disse aos policiais que estava no bar e que chegou um individuo realizando diversos disparos e este saiu correndo e não conseguiu dar maiores informações devido ao seu estado de saúde.

Ainda segundo a PM, no local nenhuma pessoa passou informações a respeito do possível atirador, não sendo então possíveis diligências imediatas devido a falta de informações.

O SAMU chegou no local e fez o socorro da vítima de nome Welington, de 25 anos, que foi levado para um hospital de Maringá.