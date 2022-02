Jovens de Jandaia sofrem acidente na BR-376 em Apucarana

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (28), próximo ao Pirapó e provocou ferimentos em dois jovens, de 24 e 25 anos. Eles só foram socorridos pela manhã.

Um socorristas do SAMU, passou pelo local e percebeu que a grama que existe na beira da rodovia estava amassada e ao verificar encontrou o veículo.

Segundo o Tenente Carraro dos Bombeiros, o carro vinha de Jandaia para Apucarana quando saiu da pista. As vítimas, moradores de Jandaia do Sul, não sofreram ferimentos graves. Eles foram retirados do veículo pelos Bombeiros e Samu e levados ao hospital para avaliação médica.