Conforme a PM, a equipe em contato com a vítima foi informada que o mesmo saiu por volta das 10h e retornou as 12h e, quando chegou, a residência estava com uma tabua de madeira arrancada e do interior furtaram objetos (não divulgados).

A vítima foi orientada. O local e arredores não possui câmeras para tentar localizar suspeitos e nenhum vizinho presenciou o fato.