Ladrões abandonam ferramentas com chegada de viatura na captação da Sanepar

Furto de cabos de energia afetou mais uma vez o abastecimento de água na cidade de Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 00h55min Natureza Dano Endereço Rua Estrada Marumbizinho

A Polícia Militar foi solicitada pelo funcionário da SANEPAR, Sr. _______ para prestar um apoio de averiguação na estação de captação, pois vem acontecendo vários furtos de cabos e que estes furtos tem causado transtornos à população, como falta de água, esta equipe de pronto iniciou deslocamento e na primeira captação estava tudo normal, porém quando a equipe estava chegando na segunda captação foi surpreendida por uma movimentação no local, notando que tinha alguém, tentou-se uma progressão a pé, mas como os indivíduos que estavam no local ouviram som de automóvel se aproximando, embrenharam em uma mata que fica ao lado, foi possível visualizar dois indivíduos porém sem êxito na identificação, foi feito buscas na mata, mas não foi localizado ninguém.

Como os indivíduos foram surpreendidos por esta equipe, acabaram deixando para trás uma mochila de cor preta com várias ferramentas no seu interior além de um boné de cor cinza. Para ter acesso à parte externa, os indivíduos quebraram a grade de uma janela e depois os vidros, já no interior, vários cabos foram danificados, assim como concreto, portas de gabinetes e cadeados. As ferramentas apreendidas e objeto foram entregues na Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.