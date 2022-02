Na manhã de ontem (7) foi constatado o furto de carne de duas novilhas em uma propriedade no Contorno de Jandaia do Sul, próximo ao Recanto do Professor Geremias.

Os ladrões levaram apenas a carne dos animais, deixando as carcaças no local.

Veja na reportagem em vídeo do Repórter André Amaral.