Ladrões furtam 16 placas solares de granja em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na Estrada cambota

A equipe policial foi solicitada para atendimento de ocorrência no endereço supracitado, onde segundo relato do solicitante, este teria sido vitima de um furto.

No local a equipe fez contato com a vitima, onde este relatou que é proprietário da granja situada no endereço da ocorrência, e durante a madrugada, entre as 00h e 02h teve uma cerca de sua propriedade cortada e em verificação ao local foi constatado que 16 placas solares de marca Jinko de 460w foram furtadas.

Imediatamente a equipe saiu em diligências em busca de suspeitos, onde após contato com moradores próximos, foi verificado que próximo ao horário informado pela vitima somente um veiculo passou pela estrada rural, sendo este identificado como um micro ônibus de cor branca, não sendo possível identificar a placa veicular.

A equipe continuou as diligencias porém nenhum suspeito ou objeto foi localizado no momento.

Uma MB Sprinter foi aprendida no Jardim Boa Vista.