Ladrões furtam carro e objetos de residência em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h58 deste sábado (18) na Rua Ingá, Residência Água Cristalina.

A vítima informou a Polícia Militar que se ausentou da residência por volta das 19 horas e ao retornar às 23h18 encontrou a casa arrombada toda suja de barro.

Foi levado o veículo Volkswagen Gol, dois televisores, tablets, celular, relógio, motoserra, dinheiro e joias.

Eles utilizaram de uma escada de construção apoiada na parte de trás da casa. Por meio de um galho de árvore apoiaram os cabos elétricos de segurança do muro e adentraram o interior da residência levando inclusive o aparelho DVR com as imagens do crime.