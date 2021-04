Legislativo reconhece trabalho da fiscalização municipal

Através de ofício enviado pela presidência da Câmara Municipal de Mandaguari, o Legislativo enviou congratulações a toda equipe de fiscalização do município, pelo brilhante trabalho que está desenvolvendo no tocante à fiscalização das medidas sanitárias no combate à Covid-19.

Assinado pelo presidente da Câmara, Alécio Bento da Silva Filho, o ofício foi recebido como um incentivo para o difícil trabalho realizado pelos fiscais dos setores de Tributação, da Saúde e do PROCON Municipal, que estão envolvidos diretamente nessa tarefa.