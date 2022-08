Lesão Corporal e furtos em Mandaguari

LESÃO CORPORAL

A equipe foi solicitada para atendimento de ocorrência, onde no local o solicitante foi identificado e este relatou que foi surpreendido por dois indivíduos que o agrediram com bastões de madeira, causando a principio fratura em seu braço direito e lesão na cabeça, onde este se encontrava aguardando atendimento médico. O solicitante optou por não identificar seus agressores e não soube explicar a motivação das agressões. Diante dos fatos o mesmo foi orientado.

FURTO SIMPLES

Solicitante relata que deixou sua bicicleta, de cor preta com detalhes em vermelho, em frente ao supermercado Verona e, ao sair do estabelecimento a bicicleta não estava mais no local. Informa que deixou a mesma sem trancas. A equipe realizou patrulhamentos nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

FURTO QUALIFICADO

A equipe fora acionada a comparecer no endereço onde houve um furto em residência, relata o solicitante que ao chegar do trabalho deparou-se com o interior do imóvel revirado e deu por falta de objetos. Fora visto que a janela no fosso de luz do banheiro da residência tinha sinais de arrombamento além de marcas nas paredes e na parte superior do box, tendo a equipe orientado o mesmo quanto aos procedimentos cabíveis.