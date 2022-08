Lideranças políticas se reúnem em apoio à Tiago Amaral

O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) se reuniu na quinta-feira (11), com diversas lideranças políticas de Mandaguari, que destacaram o apoio nas eleições de 2022. Além disso, Amaral fez a prestação de contas de seu mandato.

Durante todo o dia, os vereadores Alécio do Cartório, Eron Barbiero e Sebastião Alexandre acompanharam o deputado durante todo o dia, em uma extensa agenda política. O deputado também se reuniu com o empresário Marcos Jovino, ex-prefeito Ari Stroher, com o suplente de vereador Sargento Rivelino e Adriano do Dri Lanches, ex-vereadores Nilton Boti, Valdecir da Livraria, Vilson Nanci, Noel Pires Viana, Romualdo Velasco, além do diretor do Detran de Mandaguari Sergio Ferreira, entre outras lideranças, que confirmaram o seu apoio à Amaral.

O deputado também visitou várias empresas, como Granja Figueiredo, Auto Escola Mandaguari, GVC Pinturas, Rick e New Química, Sítio Eliza, Açougue Rei Nelore, Bar Lopes, além de visitar colégios estaduais que foram beneficiados pelas emendas de Tiago Amaral, Instituto Promocional Jesus de Nazaré, CMEI Recanto Feliz, ruas do Jardim Progresso que serão recapeadas pela verba de R$ 500 mil do deputado e Estrada São Carlos, que está recebendo pedras irregulares também pela emenda de R$ 1,5 milhões.

“Sou muito feliz em poder estar aqui em Mandaguari. Cidade que me dá toda força que preciso e busco sempre ajudar, trazendo recursos e melhorar a vida de cada cidadão desta cidade”, comentou o deputado.

Por Fernando Damas.