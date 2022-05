Lions de Mandaguari instala núcleo sobre autismo

O Lions Clube de Mandaguari, realizou uma reunião bastante concorrida, nesta quinta-feira (05/05), nas dependências do Clube dos 33 e na oportunidade fez o lançamento oficial do Núcleo de Interesse Especial, para atuar na área do transtorno do espectro autista (TEA), denominado de Núcleo Mandaguari Autismo, formado pelas seguintes Associadas do Clube: Fernanda Cristina Basseto Monteiro, Vilma Aparecida Pavani, Rosangela Aparecida de Souza, Roseli de Souza e Rebeca Szezerbaty Moraes. O tema transtorno do espectro autista (TEA), ou simplesmente autismo, vem ganhando importância a cada dia e segundo a ONU, existem 70 milhões de autistas no mundo, dos quais mais de 2 milhões vivem no Brasil e num tema de tão grande impacto o Lions Clube não poderia ficar de fora.

A reunião foi conduzida pela presidente do Clube de Mandaguari, Marcela Szezerbaty Moraes, com participação de inúmeros lideranças leonisticas, destacando-se o Casal Governador do Distrito LD-6, Marcos Vinicius Pesenti/Flavia Pesenti, o Governador Eleito Luiz Guilherme Turchiari/Patrícia, a 1ª Vice-Governadora Eleita, Maria Ilda de Souza, Delegações dos seguintes Clubes: Jandaia do Sul, Apucarana Vitória Regia, Rolândia, Maringá, Maringá Cidade Canção e Peabiru, além de inúmeras outras lideranças Leonisticas, Clubes de Serviços e autoridades civis locais do Executivo e Legislativo.

O Lions de Mandaguari, completou 52 anos de existência, no último dia 16 de março e ao longo desse tempo, contou com a participação de Associados das principais grandes, médias e pequenas Empresas, de prefeitos, vereadores, contribuiu com dois Governadores para o Distrito, foi padrinho de fundação dos Clubes Cianorte Sem Fronteiras e Marialva Instituto Vicentinos, possuindo forte atuação com o Banco Ortopédico, Programa Cartaz sobre a Paz, Combate a Fome, Meio Ambiente, Conselhos Municipais, Saúde Bucal, programas sobre Autismo, além de promover os tradicionais almoços Mineiro e Italiano.

Está reunião marcou a visita Social do casal Governador, que na oportunidade fez um importante pronunciamento sobre o Movimento Leonístico e entregou as premiações para vários Companheiros de Mandaguari, que se destacaram pelas suas atuações a nível local e de Distrito.