LIONS faz reunião com posse de novos associados

O Lions Clube de Mandaguari, realizou, na quinta-feira (29/06), a sua última reunião do Ano Leonístico 2022/2023, simbolizando o final do mandato da presidente Vilma Pavani e inicio de novo Ano Leonístico, sob a presidência de Marcela Moraes a partir de 1º de julho, contando com a presença do Governador do Distrito LD-6, Luís Guilherme Turchiari, oportunidade em que mais três novos associados oficializaram a sua entrada no LIONS, ainda contando com a presença de várias lideranças Leonisticas, destacando-se os ex-governadores Ari Stroher e Evilásio Conradi de Mandaguari, Nestor Ribeiro de Marialva e Gilberto São João de Rolândia, além de delegações de Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul, Rolândia, Marialva e Maringá. Contou ainda com a presença da prefeita municipal, Ivoneia Aparecida Furtado, do vereador Sebastião Alexandre, representando a Câmara Municipal, do Chefe da Ciretran de Mandaguari, Antônio Sergio Ferreira e da presidente do Rotary Mandaguari, Geny de Souza.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A presidente Vilma Aparecida Pavani, fez uma detalhada prestação de contas de seu mandato, destacando-se várias ações na área de combate a fome, meio ambiente, Juventude, Saúde, Educação e outras, que tiveram um impacto para mais de 30.000 pessoas, trabalho que foi muito reconhecido pelos presentes.

POSSE NOVOS ASSOCIADOS

Na mesma ocasião, o Governador Turchiari, presidiu a cerimônia de posse de três novos associados, a saber: Sebastião Alexandre da Silva, que tem forte atuação comunitária, além de ser vereador em Mandaguari; Adriano Martins, Advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e Previdenciário e a empresária Célia Malaquias. Com estas novas posses, o Lions de Mandaguari conta com 46 associados no total.

FINAL DE MAIS UM CICLO

Para celebrar o final do ano Leonístico 2022/23 foi servido um delicioso jantar para todos os presentes.