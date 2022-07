Lions vai apoiar livro sobre o Cmei Tio Patinhas

O Lions Clube de Mandaguari, decidiu na reunião realizada ontem à noite (28/07), no Clube 33, que vai apoiar a publicação do livro sobre a história de 71 anos do CMEI Tio Patinhas, após a palestra feita pela Professora Claudia Sena Lioti, que além de Mestre, é Doutoranda em Educação pela UEM e na oportunidade apresentou a pesquisa de sua autoria, para o trabalho de conclusão da tese de Mestrado, que será transformada no livro, que agradou muito aos participantes.

Por inciativa do Governador 2020/21 do Distrito LD-6 de Lions Internacional, Ari Stroher e da presidente do Lions Clube de Mandaguari, Vilma Pavani, o Clube decidiu apoiar a publicação deste importante livro, considerando uma produção de grande relevância para a história do município, uma vez que a professora é municipal e que está numa abrangência nacional das suas pesquisas, o que deixará MANDAGUARI no cenário brasileiro, esta importante obra, que também versará sobre a história de Mandaguari.

Nesta mesma reunião, com expressiva presença dos Associados, do Vereador Sebastião Alexandre, da Professora Tatiana Batista, que representa o Núcleo Regional da Educação em Mandaguari, também foi apresentado o Programa de trabalho para o período de julho a dezembro deste ano para o Lions de Mandaguari.