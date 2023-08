A Loja Maçônica Estrela do Norte II promoveu no ultimo sábado 05 de agosto a 34ª edição do Festival do Queijo e Vinho, o evento foi realizado no Clube Recreativo de Mandaguari, segundo os organizadores o evento foi um sucesso absoluto.

Fotos de nossa mesa, neste evento tão especial.

Cris e Ênio profissionais em fotografia.