Mãe é acusada de deixar criança trancada no carro em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 15h16 desta quinta-feira (2) na Rua Senador Souza Naves.

Conforme a PM, a equipe ROTAM foi acionada pela Central de Operações para deslocar até o referido endereço, onde lá estaria o Conselho Tutelar.

No local foi feito contato com as profissionais que relataram ter recebido denúncias sobre uma criança que estaria trancada em um veículo em total abandono e que ao verificarem constataram a situação.

A criança, de três anos de idade, já estava em posse das conselheiras. No momento que os policiais colhiam mais informações, a mãe da menina se aproximou e relatou que havia deixado a criança a poucos minutos no veículo. Diante dos fatos, a senhora foi orientada pela equipe policial e pelo Conselho Tutelar que, neste momento, aplicou uma advertência verbal e não desejou representar contra a mãe, reservando o direito para um momento futuro caso a situação se repita ou haja necessidade.