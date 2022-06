O evento realizado pelas marcas Cachaça Jamel, Cachaça Companheira e Cachaça Estância Moretti, com apoio do Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul recebeu mais de 10 mil visitantes nos dias 21 e 22 de maio.

Um dos grandes motivos de comemoração foi a arrecadação de mais de quatro toneladas de leite, óleo e outros alimentos que foram destinados para três entidades locais: Asilo São Vicente de Paulo, Creche Raio de Luz e Lar São Francisco.