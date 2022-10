Mais detalhes sobre a localização de Adriano. Reportagens contribuíram para identificação

A Polícia Rodoviária de Lins (SP) informou ao MandaguariOnline mais detalhes sobre a localização do mandaguariense que estava desaparecido. Um policial contou que localizaram o homem desorientado com a motocicleta e através da CNH resolveram fazer uma busca no Google e localizaram no site MandaguariOnline as informação que ele estava desaparecido e entraram em contato com a família.

Diz o relatório: O Policiamento Rodoviário foi acionado pela Concessionária Via Rondon para informar que, no local dos fatos, havia uma pessoa com uma moto na área lindeira, sendo assim a equipe deslocou e por lá fez contato com Adriano José Capel da Silva, proprietário da moto, em entrevista Adriano apresentou informações desconexas e desencontradas acerca da origem, itinerário e destino de sua viagem, mas no entanto, conseguiu informar a sua cidade natal – Mandaguari/PR e apresentou CNH e CRLv da motocicleta.

Em posse dessas informações a equipe realizou pesquisa no site ” Google”, que resultou em reportagens dando conta do desaparecimento de Adriano, no dia 24OUT22, na qual tomou rumo ignorado com sua moto, as reportagens também forneciam número de telefone de contato de parentes caso alguém o encontrasse. Diante do exposto foi realizado contato com a Polícia Civil do Paraná, a qual confirmou que havia um BOPC registrado informando sobre o desaparecimento de Adriano. Realizado deslocamento até o Posto e Restaurante Monte Belo para alimentação e higienização do Senhor Adriano. Realizado também contato com o número constante no anúncio, na qual familiares atenderam e informaram que Adriano apresenta quadro de depressão e se prontificou a deslocar até a Base Operacional de Lins/ SP para buscá-lo.