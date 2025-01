Mais drogas apreendidas em Jandaia. R$ 40 mil de prejuízo ao tráfico

Em desdobramento da prisão realizada mais cedo pela Polícia Civil de Jandaia do Sul, uma nova apreensão de drogas ocorreu na cidade. No final da tarde desta quarta-feira (29), a equipe de investigação localizou e apreendeu uma grande quantidade de crack em uma residência na área central de Jandaia do Sul.

Durante a ação, foram apreendidas mais de 800 pedras de crack, além de meio quilo da droga ainda não fracionada. Considerando o valor estimado do entorpecente, calcula-se que o prejuízo para o crime organizado seja de aproximadamente R$ 40.000,00.

As mesmas pessoas presas mais cedo com 32 pedras de crack responderão novamente pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

A Polícia Civil segue firme no combate ao tráfico de drogas em Jandaia do Sul.