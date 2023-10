Mais um acusado de roubo é preso em Mandaguari

As polícias Civil e Militar fizeram um cerco no bairro Boa Vista e prenderam os segundo autor do roubo a caminhonete ocorrido no dia 21/09/2023, que estava foragido.

No roubo, quatro indivíduos fizeram uma família de refém e uma das vítimas que possui deficiência psicomotora foi levada pelos assaltantes e deixada na cidade de Marialva e uma caminhonete fora roubada.

Na primeira ação os quatro envolvidos foram identificados e duas pessoas foram presas. Já na data de hoje, um outro elemento, morador do Jardim Esplanada, que já estava com o Mandado de Prisão decretado e foragido, foi preso no Jardim Boa Vista.