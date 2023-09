Mais um motociclista perde a vida em acidente na cidade de Mandaguari

Na madrugada deste sábado (2), Rafael Henrique Mateus de Sá, de apenas 21 anos, veio a óbito após um grave acidente de moto.

Segundo informações, Rafael estava conduzindo sua motocicleta pela Avenida Padre Max Kaufman, localizada no Parque Industrial da cidade, quando, infelizmente, perdeu o controle do veículo e colidiu de forma violenta contra um poste.

O impacto foi tão severo que o Corpo de Bombeiros e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados imediatamente, realizando todos os procedimentos de socorro disponíveis. No entanto, apesar dos esforços dos profissionais da saúde, Rafael não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente.

Após os procedimentos de praxe, o corpo de Rafael foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).