Mais uma apreensão de maconha é realizada pela PRF em Mandaguari

Um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante

A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, desta quarta-feira (28), no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF.

Policiais Rodoviários Federais abordaram um veículo Fiat Mobi com placas de Ourinhos, interior do Estado de São Paulo, conduzido por um rapaz, residente em Santo Antônio da Platina, região norte do Estado do Paraná, que seguia sentido Londrina.

Iniciado a fiscalização, os policiais perceberam se tratar de tráfico de drogas. Vários tabletes e fardos de maconha estavam sob o banco traseiro e também no bagageiro, que após a pesagem totalizou 73,95 kg.

O condutor inicialmente disse ter pego essa droga na região de Maringá, porém, posteriormente acabou confessando ter carregado o veículo em Umuarama e pretendia levá-la até Ourinhos, onde após a entrega receberia determinada quantia em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado com o veículo e a droga à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

Esta é a segunda apreensão de drogas realizada pela PRF na região de Maringá na semana. A outra foi na segunda-feira (26) quando foram apreendidas mais de três toneladas da droga em Iguaraçu.