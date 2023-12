Mais uma Hilux é furtada em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h30 deste sábado (16) na Rua Clementino Puppi.

Conforme a Polícia Militar, a equipe policial realizava patrulhamento na área central da cidade quando foi abordada pelo senhor XXX, que informou que havia estacionado seu veículo, uma caminhonete I/TOYOTA HILUX (RHG9B34) na cor branca, por volta das 21h30 do dia 15/12/23 e que ao retornar, da festa da cidade, a 00h30 do dia 16/12/23, seu veículo já não se encontrava mais no local.

Foram realizadas diligências para localizar o veículo, porém no momento não foi localizada. A vítima foi orientada com relação às providências cabíveis.