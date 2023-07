Mandaguari abre inscrições para casamento comunitário

A Prefeitura de Mandaguari, através da Secretaria de Assistência Social, esta com inscrições para o casamento civil comunitário. O evento ocorre no dia 19 de agosto, em Maringá, no ginásio do colégio Objetivo.

Os Interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 9 de agosto, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de segunda a sexta, das 13h às 17h – confira o serviço no final do texto. Para a inscrição é preciso apresentar os seguintes documentos:

– RG (noivo e noiva);

– CPF (noivo e noiva);

– Comprovante de endereço (noivo e noiva em seus respectivos nomes);

– Comprovante de renda (noivo e noiva, sendo de até 3 salários mínimos por casal);

– Solteiros: Certidão de Nascimento (com data de até 90 dias de expedição);

– Divorciados: Certidão de casamento com divórcio e Certidão de partilha de bens ou cópia de escritura de divórcio (com data de até 90 dias de expedição);

– Viúvos: Certidão de casamento com óbito e inventário ou certidão que não há bens a inventar (com data de até 90 dias de expedição);

– Além de Rg, CPF ou CNH de duas testemunhas

INSCRIÇÕES

ONDE na sede do Cras (Rua João Ernesto Ferreira, 435 – Centro)

QUANDO até 9/8 (uma quarta-feira): 13h às 17h.

PMM.